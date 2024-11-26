РПЛ пожелала удачи Сафонову, который выйдет в основе «ПСЖ» на матч ЛЧ с «Баварией»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пожелала удачи вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову, который сыграет с первых минут в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча состоится сегодня, 26 ноября.
«А кто это будет останавливать «Баварию»? Матвей сегодня в старте! Удачи», — написано в телеграм-канале РПЛ.
Для 25-летнего футболиста этот матч станет вторым подряд в стартовом составе за парижан. Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции. Всего за «ПСЖ» в нынешнем сезоне у Сафонова пять матчей, два пропущенных мяча и три встречи «на ноль».
Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: