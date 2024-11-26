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Милорад Мажич отреагировал на заявление губернатора Федорищева о коррупции

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. Напомним, ранее Федорищев выступил с заявлением, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей долга преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе РФС.

«Не нужно беспокоиться, всё будет официально, всё будет опубликовано», — приводит слова Мажича «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.