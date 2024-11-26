Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не привык к холоду». Игрок ЦСКА Файзуллаев — о разгромной победе над «Рубином»

«Я не привык к холоду». Игрок ЦСКА Файзуллаев — о разгромной победе над «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0). Файзуллаев отметился забитым голом. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

— Мы были хорошо сконцентрированы, хорошо подготовились, потому что в прошлых матчах не показали себя надлежащим образом. Мы должны были показать, что это случайность, также было необходимо порадовать болельщиков, которые пришли в такой холод. Спасибо им за поддержку.

— Холод сказывался на игре?
— Когда играешь, то не ощущаешь, потому что разогреваешься. Но всё равно тяжело играть в холоде, я не привык к такому.

С «Рубином» всегда бывают непростые встречи. Если хорошо подготовимся и покажем характер на поле, надеюсь, получится выиграть и следующий матч, — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА после этой победы вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Соперник армейцев определится позднее.

На 20-й минуте защитник ЦСКА Келлвен открыл счёт. Ему ассистировал нападающий Тамерлан Мусаев. На 30-й минуте полузащитник Аббосбек Файзуллаев увеличил преимущество хозяев. Спустя восемь минут отличился забитым голом Мусаев.

Материалы по теме
ЦСКА разгромил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android