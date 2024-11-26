«Я не привык к холоду». Игрок ЦСКА Файзуллаев — о разгромной победе над «Рубином»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0). Файзуллаев отметился забитым голом. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Мы были хорошо сконцентрированы, хорошо подготовились, потому что в прошлых матчах не показали себя надлежащим образом. Мы должны были показать, что это случайность, также было необходимо порадовать болельщиков, которые пришли в такой холод. Спасибо им за поддержку.

— Холод сказывался на игре?

— Когда играешь, то не ощущаешь, потому что разогреваешься. Но всё равно тяжело играть в холоде, я не привык к такому.

С «Рубином» всегда бывают непростые встречи. Если хорошо подготовимся и покажем характер на поле, надеюсь, получится выиграть и следующий матч, — сказал Файзуллаев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА после этой победы вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Соперник армейцев определится позднее.

На 20-й минуте защитник ЦСКА Келлвен открыл счёт. Ему ассистировал нападающий Тамерлан Мусаев. На 30-й минуте полузащитник Аббосбек Файзуллаев увеличил преимущество хозяев. Спустя восемь минут отличился забитым голом Мусаев.