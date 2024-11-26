Беллингем ответил, хотел бы он играть с Александер-Арнольдом в одной команде

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос, обладает ли он желанием поиграть в одной команде с защитником «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, с которым они являются партнёрами по сборной Англии. Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи об активном интересе «сливочных» к футболисту мерсисайдцев.

«Мы вместе выступаем за сборную, так что это [совместная игра в одной команде] будет гарантировано. Он футболист «Ливерпуля» и говорить о его будущем — неуважение. Важно снять давление с Трента. Он мой большой друг, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Беллингема AS.

В среду, 27 ноября, «Королевский клуб» встретится с «Ливерпулем» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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