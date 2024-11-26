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Фанаты пугали жуткими масками, Николич пожимал руку судье. Фото разгромной победы ЦСКА

Фанаты пугали жуткими масками, Николич пожимал руку судье. Фото разгромной победы ЦСКА
Болельщики ЦСКА
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26 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» во втором матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА одержал разгромную победу над «Рубином». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Марко Николича.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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