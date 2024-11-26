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Левандовски — третий игрок после Роналду и Месси, забивший 100 голов в Лиге чемпионов

Левандовски — третий игрок после Роналду и Месси, забивший 100 голов в Лиге чемпионов
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски реализовал пенальти в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом». Для польского форварда этот гол стал 100-м в турнире. Ранее эта цифра покорилась лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Перерыв
1 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Левандовски – 10'    

36-летнему Левандовскому потребовалось для этого 125 матчей. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». За «Барселону» поляк в Лиге чемпионов забил 14 голов в 19 матчах.

90 голов в Лиге чемпионов у Карима Бензема, ныне выступающего за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии. Из действующих футболистов ближайшие показатели к сумме в 100 голов в Лиге чемпионов имеют Томас Мюллер (54) и Килиан Мбаппе (49). Они выступают за «Баварию» и «Реал» соответственно.

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