Левандовски — третий игрок после Роналду и Месси, забивший 100 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски реализовал пенальти в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом». Для польского форварда этот гол стал 100-м в турнире. Ранее эта цифра покорилась лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

36-летнему Левандовскому потребовалось для этого 125 матчей. Ранее он выступал за дортмундскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». За «Барселону» поляк в Лиге чемпионов забил 14 голов в 19 матчах.

90 голов в Лиге чемпионов у Карима Бензема, ныне выступающего за «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии. Из действующих футболистов ближайшие показатели к сумме в 100 голов в Лиге чемпионов имеют Томас Мюллер (54) и Килиан Мбаппе (49). Они выступают за «Баварию» и «Реал» соответственно.