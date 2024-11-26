Стало известно, почему в «Барселоне» сомневаются относительно подписания Салаха

«Барселона» продолжает проявлять интерес к 32-летнему крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается летом 2025 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на имеющийся интерес, в каталонском клубе сомневаются в целесообразности подписания футболиста, поскольку 32-летнему футболисту придётся предложить длительный контракт, рассчитанный минимум на три сезона. Кроме того, «Барселоне» придётся сделать Салаха одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Также в стане сине-гранатовых осознают, что Салах выступает на той же позиции, что и 17-летний вингер Ламин Ямаль, на которого в клубе хотят сделать ставку.

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