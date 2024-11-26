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«Можно было бы без валидола». Игрок «Краснодара» Смолов — о матче Кубка России с «Тюменью»

«Можно было бы без валидола». Игрок «Краснодара» Смолов — о матче Кубка России с «Тюменью»
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Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал выход «быков» в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России. Сегодня, 26 ноября, в 1/4 финала чёрно-зелёные по серии пенальти обыграли «Тюмень» (3:3, 4:2 пен.). Смолов отметился дублем и был заменён на 55-й минуте. Игра прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
26 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 3
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 22'     0:2 Смолов – 37'     0:3 Смолов – 53'     1:3 Поройков – 57'     2:3 Поройков – 62'     3:3 Ткачук – 87'    

— Насколько тяжело сегодня игралось в Тюмени?
— Пока я был на поле, казалось, что игралось более-менее легко, и счёт на табло на тот момент это подтверждает. Вели 3:0, казалось, игра проходила полностью под нашим контролем — потом каким-то образом пропускаем за пять минут два быстрых гола и уже преимущество эмоциональное и игровое полностью переходит к команде хозяев, плюс трибуны включаются, начинают их поддерживать. Конечно, нервотрепка лёгкая, но хорошо, что удалось пройти.

— Вели 3:0, затем ты покинул поле, «Тюмень» каким-то образом сумела сравнять счет, потом серия пенальти — насколько тяжело было наблюдать за всем этим?
— Я так скажу: при счёте 3:2 у меня было ощущение, сидя на скамейке, что «Тюмень» сделает 3:3, потому что преимущество как будто бы по игре перешло к ним. А по пенальти — молодец Юра Дюпин, вытащил два мяча. Всё супер, все рады, но, конечно, можно было бы без валидола.

— Что можешь сказать про свои забитые мячи? Может, кому-то посвятить?
— Когда забил, я показал два и перевернул — Л. У меня 15 ноября день рождения дочери, ей год исполнился, поэтому этот дубль для нее, — сказал Смолов на послематчевом интервью.

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