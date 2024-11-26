Фото: недовольный Доннарумма наблюдает за игрой Матвея Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма остался в запасе на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». На 12-й минуте матча камеры выхватили лицо итальянского вратаря, который недовольно смотрел за матчем со скамейки запасных. В воротах парижан в стартовом составе вышел россиянин Матвей Сафонов.

Фото: Кадр из трансляции

К моменту написания новости Сафонов сделал несколько спасений в матче. Для 25-летнего футболиста этот матч стал вторым подряд в стартовом составе за парижан. Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции. Всего за «ПСЖ» в нынешнем сезоне у Сафонова пять матчей, два пропущенных мяча и три встречи «на ноль».