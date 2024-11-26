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Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Фото: недовольный Доннарумма наблюдает за игрой Матвея Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»

Фото: недовольный Доннарумма наблюдает за игрой Матвея Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма остался в запасе на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». На 12-й минуте матча камеры выхватили лицо итальянского вратаря, который недовольно смотрел за матчем со скамейки запасных. В воротах парижан в стартовом составе вышел россиянин Матвей Сафонов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Перерыв
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    

Фото: Кадр из трансляции

К моменту написания новости Сафонов сделал несколько спасений в матче. Для 25-летнего футболиста этот матч стал вторым подряд в стартовом составе за парижан. Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции. Всего за «ПСЖ» в нынешнем сезоне у Сафонова пять матчей, два пропущенных мяча и три встречи «на ноль».

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