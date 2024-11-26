«Спортинг» — «Арсенал»: Хаверц увеличил преимущество гостей на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счёт. Ему ассистировал защитник Юрриен Тимбер. На 22-й минуте полузащитник Кай Хаверц увеличил преимущество гостей.

У «Спортинга» 10 очков по итогам четырёх стартовых туров. Лиссабонцы занимают второе место в общем зачёте. «Арсенал» (семь очков) — на 12-м месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль», у которого 12 очков.