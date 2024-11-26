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Форвард ЦСКА Мусаев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина»

Форвард ЦСКА Мусаев прокомментировал свой гол в ворота «Рубина»
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0). Мусаев отметился голом в этой встрече. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«Роша вырезал хорошую передачу. Получилось так, что не было офсайда. Ударил мимо вратаря — и гол. Мы хорошо выбегали в контратаки, можно сказать, что это была установка тренера», — передает слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

На 20-й минуте защитник ЦСКА Келлвен открыл счёт. Ему ассистировал нападающий Тамерлан Мусаев. На 30-й минуте форвард Аббосбек Файзуллаев увеличил преимущество хозяев. Спустя восемь минут отличился забитым голом Мусаев.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России команды сыграли вничью со счётом 0:0.

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