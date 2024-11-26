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Форвард ЦСКА Мусаев: в заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон

Форвард ЦСКА Мусаев: в заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о желаемой результативности по окончании нынешнего сезона.

«Я ставлю цель на каждую игру. В заметках есть число, сколько голов хочу забить за сезон. Уже говорил, что мне нравится Виктор Дьёкереш. Хотел бы перенять у него игру спиной. Если брать игроков из прошлого, это Дрогба. Его злость и агрессию», — передает слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне Мусаев принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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