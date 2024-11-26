Статистика Матвея Сафонова после первого тайма матча «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Завершился первый тайм матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» (1:0), в котором в составе парижского клуба с первых минут на поле вышел российский вратарь Матвей Сафонов. В первом тайме 25-летний голкипер совершил три спасения ворот. Успешность его передач составила 27%.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе за «ПСЖ». Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции.

Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). На 38-й минуте защитник «Баварии» Ким Мин Джэ открыл счёт в матче, забив головой после розыгрыша углового.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: