Кафанов: матч с «Баварией» может стать ключевой точкой в карьере Сафонова в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российском голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Сегодня, 26 ноября, проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «парижане» встречаются с мюнхенской «Баварией». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу немецкого клуба.

«Новость действительно радостная. Теперь всё в руках Матвея. Матч с «Баварией» может стать ключевой точкой на данном этапе карьеры в «ПСЖ». Дай бог, чтобы Матвей отыграл матч хорошо, и то, о чем мечтали все болельщики: он на сегодняшний день станет полноправным первым номером «ПСЖ».

Говорили с Матвеем о Лиге чемпионов. Приводил ему примеры, когда мы с «Ростовом» и «Рубином» встречались в Лиге чемпионов с большими клубами Европы. Нашим голкиперам противостояли лучшие нападающие топ-клубов. Но если вратарь в игре делает все правильно, шансы защитить ворота очень большие, кто бы их не атаковал. Нашим вратарям удавалось достойно справляться в этих матчах, и при этом говорил, что Матвей сильнее ребят, которые защищали наши ворота.

Конечно, важно, чтобы «ПСЖ» сегодня победил, но еще более важно, как сыграет в этом матче наш голкипер: даже не обязательно на ноль, просто надежно и без ошибок, чтобы дальше оставаться первым номером. Сегодня все болеем за Матвея и дай бог ему удачи!» — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.