Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: матч с «Баварией» может стать ключевой точкой в карьере Сафонова в «ПСЖ»

Кафанов: матч с «Баварией» может стать ключевой точкой в карьере Сафонова в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о российском голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Сегодня, 26 ноября, проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «парижане» встречаются с мюнхенской «Баварией». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу немецкого клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Перерыв
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    

«Новость действительно радостная. Теперь всё в руках Матвея. Матч с «Баварией» может стать ключевой точкой на данном этапе карьеры в «ПСЖ». Дай бог, чтобы Матвей отыграл матч хорошо, и то, о чем мечтали все болельщики: он на сегодняшний день станет полноправным первым номером «ПСЖ».

Говорили с Матвеем о Лиге чемпионов. Приводил ему примеры, когда мы с «Ростовом» и «Рубином» встречались в Лиге чемпионов с большими клубами Европы. Нашим голкиперам противостояли лучшие нападающие топ-клубов. Но если вратарь в игре делает все правильно, шансы защитить ворота очень большие, кто бы их не атаковал. Нашим вратарям удавалось достойно справляться в этих матчах, и при этом говорил, что Матвей сильнее ребят, которые защищали наши ворота.

Конечно, важно, чтобы «ПСЖ» сегодня победил, но еще более важно, как сыграет в этом матче наш голкипер: даже не обязательно на ноль, просто надежно и без ошибок, чтобы дальше оставаться первым номером. Сегодня все болеем за Матвея и дай бог ему удачи!» — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Фото: недовольный Доннарумма наблюдает за игрой Матвея Сафонова в матче «Бавария» — «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android