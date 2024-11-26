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Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Фото: Ким Мин Джэ отправил мяч в пустые ворота «ПСЖ» после отбитого удара от Сафонова

Фото: Ким Мин Джэ отправил мяч в пустые ворота «ПСЖ» после отбитого удара от Сафонова
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил мяч прямо на защитника «Баварии» Ким Мин Джэ, который и открыл счёт в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Эпизод случился после подачи углового «Баварии», Сафонов отбил мяч в сторону, где находился корейский защитник.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Перерыв
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    

Момент просматривали на возможную блокировку вратаря со стороны полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы, однако бригада VAR и главный арбитр встречи Иштван Ковач решили засчитать мяч. К этому моменту российский вратарь уже отразил несколько ударов от игроков «Баварии». Для Сафонова этот пропущенный мяч стал третьим в шестом матче за «ПСЖ» при двух встречах «на ноль». Он стал игроком французского клуба летом 2024 года, перейдя из родного «Краснодара».

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