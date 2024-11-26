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«Бавария» — «ПСЖ»: после первого тайма счёт 1:0

«Бавария» — «ПСЖ»: после первого тайма счёт 1:0
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Завершился первый тайм матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским «ПСЖ». После первых 45 минут встречи счёт 1:0 в пользу хозяев. Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте защитник «Баварии» Ким Мин Джэ открыл счёт в матче, забив головой после розыгрыша углового.

Напомним, в стартовых составах на поле вышли:

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Лаймер, Зане, Мусиала, Коман, Кейн.
«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Баркола.

«Бавария» на данный момент занимает 19-е место, набрав шесть очков в четырёх матчах. «ПСЖ» расположился на 25-м месте с четырьмя очками.

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