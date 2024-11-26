Игрок ЦСКА Файзуллаев прокомментировал победу над «Рубином»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).

«Как нам могло чего-то не хватить, если мы победили? Будем готовиться к игре с «Рубином» в чемпионате, с ними всегда играть тяжело.

Сегодня у нас пошло. Завершили, это принесло нам победу. Это принесёт нам импульс. В прошлых матчах мы не очень хорошо себя проявили, но сегодня должны были доказать, что это случайность, показать характер. Думаю, получилось.

Перед игрой Николич настраивал, говорил, что это очень важный матч. Мы должны показать, что можем выигрывать», — передает слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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