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Файзуллаев: после матчей за сборную тяжело играть каждые два-три дня

Файзуллаев: после матчей за сборную тяжело играть каждые два-три дня
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о трудностях выступлений в матчах после игр национальных команд.

«После матчей за сборную тяжело играть каждые два-три дня. Но мы, футболисты, привыкали к этому. Иногда это сказывается на физиологии, не можешь показать себя так, как хочешь. Тело иногда не слушается», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, во вторник, 26 ноября, состоялся матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА разгромил казанский «Рубин» со счётом 3:0. В этой встрече Файзуллаев отметился забитым мячом.

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