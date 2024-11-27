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Файзуллаев: если рискуешь, можешь чего-то добиться, если нет — получаешь

Файзуллаев: если рискуешь, можешь чего-то добиться, если нет — получаешь
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о своём стиле игры на поле. Во вторник, 26 ноября, армейцы разгромили казанский «Рубин» (3:0) во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Файзуллаев отметился забитым голом.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«С двумя нападающими я играю более свободно, могу поменять позицию в зависимости от того, как идёт матч. Мне удобно играть по всему полю. Мне нравится выступать свободно. Но подстраиваюсь под игру команды.

Я люблю рисковать. Если есть шанс ударить, почему не ударить? Если рискуешь, можешь чего-то добиться, если нет — получаешь», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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