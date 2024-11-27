Ошибся ли Матвей Сафонов в моменте с первым голом «Баварии»?

В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» (1:0), в котором в составе парижского клуба с первых минут на поле вышел российский вратарь Матвей Сафонов.

Единственный мяч «Баварии» во встрече был забит после того, как Йозуа Киммих сначала от левого угла поля закрутил в створ ворот Сафонова, который не попал по мячу, в результате чего он упал во вратарской, откуда Ким Мин Джэ головой добил мяч в ворота.

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Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе за «ПСЖ». Ранее Сафонов полностью отыграл встречу с «Тулузой» (3:0) в чемпионате Франции.

Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). На 38-й минуте защитник «Баварии» Ким Мин Джэ открыл счёт в матче, забив головой после розыгрыша углового.

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