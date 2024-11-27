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Александер Чеферин: УЕФА — это не про прибыль

Александер Чеферин: УЕФА — это не про прибыль
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о некоммерческой миссии организации.

«УЕФА — это не про прибыль. Мы перераспределяем 97% наших чистых доходов обратно в футбол. Да, 97%. Оставшееся используется для покрытия расходов и поддержки жизненно важных секторов нашего спорта — женского, молодёжного и футзального. И когда мы зарабатываем больше денег, мы отдаём больше денег. Кто ещё так делает?

Кто ещё направляет такую долю доходов на такие фундаментальные цели, как финансирование массового сектора, развитие женского футбола и поддержка юношеских турниров? Это не расходы. Это инвестиции. Инвестиции в игру и инвестиции в людей и сообщества. Это инвестиции в общественные интересы», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

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