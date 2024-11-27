Холанд стал игроком, быстрее всех набравшим 50 очков по системе «гол+пас» в ЛЧ

Поразив ворота «Фейеноорда» в первом тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящего в эти минуты, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал футболистом, быстрее всех достигшим отметки в 50 результативных действий (45 голов и пять результативных передач) в этом турнире. Для этого норвежскому игроку понадобилось 44 матча.

Холанд превзошёл достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руда ван Нистелроя, который достиг отметки в 50 очков по системе «гол+пас» в указанном турнире за 45 матчей.

На 53-й минуте Холанд оформил дубль. Таким образом, это результативное действие стало 51-м для 24-летнего нападающего в Лиге чемпионов.

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