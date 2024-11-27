Холанд стал игроком, быстрее всех набравшим 50 очков по системе «гол+пас» в ЛЧ
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Поразив ворота «Фейеноорда» в первом тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящего в эти минуты, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал футболистом, быстрее всех достигшим отметки в 50 результативных действий (45 голов и пять результативных передач) в этом турнире. Для этого норвежскому игроку понадобилось 44 матча.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44' 2:0 Гюндоган – 50' 3:0 Холанд – 53' 3:1 Хадж Мусса – 75' 3:2 Хименес – 82' 3:3 Ганцко – 89'
Холанд превзошёл достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руда ван Нистелроя, который достиг отметки в 50 очков по системе «гол+пас» в указанном турнире за 45 матчей.
На 53-й минуте Холанд оформил дубль. Таким образом, это результативное действие стало 51-м для 24-летнего нападающего в Лиге чемпионов.
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