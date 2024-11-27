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Круговой выложил фото с Акинфеевым: на двоих у этих легенд более 800 матчей за ЦСКА

Круговой выложил фото с Акинфеевым: на двоих у этих легенд более 800 матчей за ЦСКА
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой опубликовал фотографию с голкипером и капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым. Во вторник, 26 ноября, армейцы разгромили казанский «Рубин» (3:0) во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Акинфеев остался в запасе. Круговой вышел на замену на 84-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

ЦСКА после этой победы вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Соперник армейцев определится позднее.

Фото доступно в телеграм-канале Данила Кругового.

«На двоих у этих легенд более 800 матчей за ЦСКА, между прочим. Всех с победой», — подписал Круговой в телеграм-канале.

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