Круговой выложил фото с Акинфеевым: на двоих у этих легенд более 800 матчей за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой опубликовал фотографию с голкипером и капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым. Во вторник, 26 ноября, армейцы разгромили казанский «Рубин» (3:0) во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Акинфеев остался в запасе. Круговой вышел на замену на 84-й минуте.

ЦСКА после этой победы вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Соперник армейцев определится позднее.

Фото доступно в телеграм-канале Данила Кругового.

«На двоих у этих легенд более 800 матчей за ЦСКА, между прочим. Всех с победой», — подписал Круговой в телеграм-канале.