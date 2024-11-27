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«Бавария» — «ПСЖ»: Дембеле удалён с поля на 56-й минуте

«Бавария» — «ПСЖ»: Дембеле удалён с поля на 56-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). На момент выхода новости счёт в матче 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 56-й минуте Усман Дембеле грубо прыгнул в ноги Альфонсо Дэвису, за что получил вторую жёлтую, а следом красную карточку.

«Бавария» на данный момент занимает 19-е место, набрав шесть очков в четырёх матчах. «ПСЖ» расположился на 25-м месте с четырьмя очками.

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