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«Спортинг» — «Арсенал»: Сака реализовал пенальти на 65-й минуте

«Спортинг» — «Арсенал»: Сака реализовал пенальти на 65-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал». Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мартинелли – 7'     0:2 Хаверц – 22'     0:3 Магальянс – 45+1'     1:3 Инасиу – 47'     1:4 Сака – 65'     1:5 Троссард – 82'    

На седьмой минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счёт. Ему ассистировал защитник Юрриен Тимбер. На 22-й минуте полузащитник Кай Хаверц увеличил преимущество гостей. На 45+1-й минуте Габриэл Магальянс довёл счёт до разгромного. На 47-й минуте отличился защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу. На 65-й минуте игрок «канониров» Букайо Сака реализовал пенальти.

У «Спортинга» 10 очков по итогам четырёх стартовых туров. Лиссабонцы занимают второе место в общем зачёте. «Арсенал» (семь очков) — на 12-м месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль», у которого 12 очков.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА
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