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Манчестер Сити — Фейеноорд, результат матча 26 ноября 2024, счет 3:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ман Сити» не смог обыграть «Фейеноорд», ведя в счёте 3:0 по ходу матча Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску из Румынии. Матч закончился со счётом 3:3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

В этой встрече нападающий «горожан» Эрлинг Холанд оформил дубль. Ещё один гол «Манчестер Сити» забил полузащитник Илкай Гюндоган. В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Анис Хадж Мусса, Сантьяго Хименес и защитник Давид Ганцко.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Спортингу» со счётом 1:4. В свою очередь, «Фейеноорд» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования «горожане» встретятся с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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