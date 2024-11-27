«Ман Сити» не смог обыграть «Фейеноорд», ведя в счёте 3:0 по ходу матча Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску из Румынии. Матч закончился со счётом 3:3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

В этой встрече нападающий «горожан» Эрлинг Холанд оформил дубль. Ещё один гол «Манчестер Сити» забил полузащитник Илкай Гюндоган. В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Анис Хадж Мусса, Сантьяго Хименес и защитник Давид Ганцко.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Спортингу» со счётом 1:4. В свою очередь, «Фейеноорд» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования «горожане» встретятся с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

Материалы по теме Холанд стал игроком, быстрее всех набравшим 50 очков по системе «гол+пас» в ЛЧ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: