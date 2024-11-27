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Фото: Габриэл Магальянс отпраздновал гол в ворота «Спортинга» в стиле Дьёкереша

Фото: Габриэл Магальянс отпраздновал гол в ворота «Спортинга» в стиле Дьёкереша
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Центральный защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс отпраздновал гол в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», проходящем в эти минуты, в стиле нападающего португальской команды Виктора Дьёкереша. Футболист «канониров» сложил руки у лица таким способом, как обычно это делает шведский игрок.

Фото: Кадр из трансляции

Матч «Спортинг» — «Арсенал» проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). На момент выхода новости счёт 4:1 в пользу гостей. Магальянс забил гол на 45+1-й минуте, доведя счёт до разгромного.

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