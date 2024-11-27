«Спортинг» разгромно проиграл «Арсеналу» в первом еврокубковом матче после ухода Аморима

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша). Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей.

На седьмой минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счёт. Ему ассистировал защитник Юрриен Тимбер. На 22-й минуте полузащитник Кай Хаверц увеличил преимущество гостей. На 45+1-й минуте Габриэл Магальянс довёл счёт до разгромного. На 47-й минуте отличился защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу. На 65-й минуте игрок «канониров» Букайо Сака реализовал пенальти. Окончательный результат в игре на 82-й минуте установил Леандро Троссард — 5:1.

У «Спортинга» 10 очков по итогам пяти стартовых туров. Лиссабонцы занимают восьмое место в общем зачёте. «Арсенал» (также 10 очков) — на седьмом месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов миланский «Интер», у которого 13 очков.