Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Интер» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На 27-й минуте защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба забил мяч в свои ворота.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Интер» победил «Арсенал» со счётом 1:0. В свою очередь, «РБ Лейпциг» уступил «Селтику» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования итальянский клуб встретится с «Байером» (10 декабря), а немецкий — с «Астон Виллой» (10 декабря).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: