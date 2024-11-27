Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер — РБ Лейпциг, результат матча 26 ноября 2024, счет 1:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Интер» обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов благодаря автоголу соперника
Комментарии

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Интер» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Люкеба – 27'    

На 27-й минуте защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба забил мяч в свои ворота.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Интер» победил «Арсенал» со счётом 1:0. В свою очередь, «РБ Лейпциг» уступил «Селтику» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования итальянский клуб встретится с «Байером» (10 декабря), а немецкий — с «Астон Виллой» (10 декабря).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Интер» разгромил «Верону» в матче 13-го тура чемпионата Италии со счётом 5:0

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android