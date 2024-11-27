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Янг Бойз — Аталанта, результат матча 26 ноября 2024, счёт 1:6, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Аталанта» разгромила «Янг Бойз» со счётом 6:1 в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» в Бёрне (Швейцария). В качестве главного арбитра встречи выступил Манфредас Лукьянчукас (Литва). Матч закончился со счётом 6:1 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
1 : 6
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Ретеги – 9'     1:1 Ганвула – 11'     1:2 Де Кетеларе – 28'     1:3 Колашинац – 32'     1:4 Ретеги – 39'     1:5 Де Кетеларе – 56'     1:6 Самарджич – 90'    

За «Аталанту» отличились: Матео Ретеги (дубль), Шарль Де Кетеларе (дубль), Сеад Колашинац, Лазар Самарджич. Один мяч хозяев забил Сильвер Ганвула.

«Янг Бойз» не сумел набрать очков по итогам пяти стартовых туров. Швейцарцы занимают последнее, 36-е место в общем зачёте. «Аталанта» (11 очков) — на четвёртом месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов миланский «Интер», у которого 13 очков.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА
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