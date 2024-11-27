«Барселона» разгромила «Брест» в матче 5-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «Брест». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с пенальти открыл счёт в матче, забив свой 100-й гол в Лиге чемпионов. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 66-й минуте Дани Ольмо забил второй мяч «каталонцев». На 90+2-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль.

«Барселона» набрала 12 очков в пяти матчах и расположилась на второй строчке. «Брест» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.