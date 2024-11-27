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Барселона — Брест, результат матча 26 ноября 2024, счёт 3:0, ЛЧ 2024-2025

«Барселона» разгромила «Брест» в матче 5-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «Брест». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Барселоны».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Левандовски – 10'     2:0 Ольмо – 66'     3:0 Левандовски – 90+2'    

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски с пенальти открыл счёт в матче, забив свой 100-й гол в Лиге чемпионов. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 66-й минуте Дани Ольмо забил второй мяч «каталонцев». На 90+2-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль.

«Барселона» набрала 12 очков в пяти матчах и расположилась на второй строчке. «Брест» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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