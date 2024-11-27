«Байер» забил пять безответных мячей «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «Байер» и австрийский «Зальцбург». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Балакин (Украина). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

За «Зальцбург» отличились: Флориан Вирц (дубль, первый гол с пенальти), Алехандро Гримальдо, Патрик Шик, Алеш Гарсия.

У «Байера» 10 очков по итогам пяти стартовых туров. Немцы занимают пятое место в общем зачёте. «Зальцбург» (три очка) — на 30-м месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов миланский «Интер», у которого 13 очков.