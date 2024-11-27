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Байер — Ред Булл Зальцбург, результат матча 26 ноября 2024, счёт 5:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Байер» забил пять безответных мячей «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались немецкий «Байер» и австрийский «Зальцбург». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Балакин (Украина). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
5 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Вирц – 8'     2:0 Гримальдо – 11'     3:0 Вирц – 30'     4:0 Шик – 61'     5:0 Гарсия – 72'    

За «Зальцбург» отличились: Флориан Вирц (дубль, первый гол с пенальти), Алехандро Гримальдо, Патрик Шик, Алеш Гарсия.

У «Байера» 10 очков по итогам пяти стартовых туров. Немцы занимают пятое место в общем зачёте. «Зальцбург» (три очка) — на 30-м месте. Возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов миланский «Интер», у которого 13 очков.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА
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