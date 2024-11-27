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Бавария — ПСЖ, результат матча 26 ноября 2024, счёт 1:0, ЛЧ 2024-2025

«Бавария» минимально обыграла «ПСЖ» в матче 5-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Карей, Румыния). Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Баварии».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте защитник «Баварии» Ким Мин Джэ открыл счёт в матче. На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. На 56-й минуте Усман Дембеле получил вторую жёлтую и был удалён с поля.

«Бавария» набрала девять очков в пяти матчах и расположилась на 12-й строчке. «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице, набрав всего четыре очка.

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