Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября
26 ноября прошли матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября:
- «Спарта» Прага — «Атлетико» — 0:6;
- «Слован» Братислава — «Милан» — 2:3;
- «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3;
- «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0;
- «Барселона» — «Брест» — 3:0;
- «Интер» — «РБ Лейпциг» — 1:0;
- «Байер» — «Ред Булл Зальцбург» — 5:0;
- «Янг Бойз» — «Аталанта» — 1:6;
- «Спортинг» Лиссабон — «Арсенал» — 1:5.
На данный момент возглавляет турнирную таблицу «Интер», на счету которого 13 очков. Следом располагаются «Барселона» и «Ливерпуль», которые набрали по 12 очков, однако у мерсисайдцев ещё не сыграна встреча 5-го тура.
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