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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября: Манчестер Сити не победил Фейеноорд, ведя 3:0, Бавария обыграла ПСЖ

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября
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26 ноября прошли матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября:

  • «Спарта» Прага — «Атлетико» — 0:6;
  • «Слован» Братислава — «Милан» — 2:3;
  • «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3;
  • «Бавария» — «ПСЖ» — 1:0;
  • «Барселона» — «Брест» — 3:0;
  • «Интер» — «РБ Лейпциг» — 1:0;
  • «Байер» — «Ред Булл Зальцбург» — 5:0;
  • «Янг Бойз» — «Аталанта» — 1:6;
  • «Спортинг» Лиссабон — «Арсенал» — 1:5.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу «Интер», на счету которого 13 очков. Следом располагаются «Барселона» и «Ливерпуль», которые набрали по 12 очков, однако у мерсисайдцев ещё не сыграна встреча 5-го тура.

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