Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября

26 ноября прошли матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября:

«Спарта» Прага — «Атлетико» — 0:6;

«Слован» Братислава — «Милан» — 2:3;

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3;

«Бавария» — «ПСЖ» — 1:0;

«Барселона» — «Брест» — 3:0;

«Интер» — «РБ Лейпциг» — 1:0;

«Байер» — «Ред Булл Зальцбург» — 5:0;

«Янг Бойз» — «Аталанта» — 1:6;

«Спортинг» Лиссабон — «Арсенал» — 1:5.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу «Интер», на счету которого 13 очков. Следом располагаются «Барселона» и «Ливерпуль», которые набрали по 12 очков, однако у мерсисайдцев ещё не сыграна встреча 5-го тура.

Сколько зарабатывают футболисты: