«Ман Сити» упустил победу, ведя 3:0 к 75-й минуте. Такого никогда не было в истории ЛЧ
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Английский «Манчестер Сити» установил антирекорд в истории Лиги чемпионов после ничьей (3:3) с нидерландским «Фейеноордом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.
Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44' 2:0 Гюндоган – 50' 3:0 Холанд – 53' 3:1 Хадж Мусса – 75' 3:2 Хименес – 82' 3:3 Ганцко – 89'
По информации источника, «горожане» — первая команда в истории Лиги чемпионов, которая лидировала в матче с разницей в три гола вплоть до 75-й минуты, но не смогла одержать победу.
По итогам пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы набрали восемь очков и занимают 15-е место. «Фейеноорд», в свою очередь, с семью очками занимает 20-ю строчку.
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