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Нагучев: «Фейеноорд» — это голландская «Тюмень»

Нагучев: «Фейеноорд» — это голландская «Тюмень»
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Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на камбек нидерландского «Фейеноорда» в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). Напомним, по ходу матча нидерландский коллектив проигрывал со счётом 0:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«Фейеноорд» — это голландская «Тюмень». Я всегда знал!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Ранее «Тюмень» в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» отыгралась со счёта 0:3 и перевела матч в серию пенальти, в которой оказался слабее соперника.

В минувшем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Спортингу» со счётом 1:4. В свою очередь, «Фейеноорд» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования «горожане» встретятся с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

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