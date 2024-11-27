Нагучев: «Фейеноорд» — это голландская «Тюмень»

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на камбек нидерландского «Фейеноорда» в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:3). Напомним, по ходу матча нидерландский коллектив проигрывал со счётом 0:3.
«Фейеноорд» — это голландская «Тюмень». Я всегда знал!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.
Ранее «Тюмень» в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» отыгралась со счёта 0:3 и перевела матч в серию пенальти, в которой оказался слабее соперника.
В минувшем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Спортингу» со счётом 1:4. В свою очередь, «Фейеноорд» уступил команде «Ред Булл Зальцбург» со счётом 1:3. В 6-м туре общего этапа соревнования «горожане» встретятся с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).
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