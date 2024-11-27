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Сборная России опубликовала фотографию сейва Сафонова в матче «ПСЖ» с «Баварией»

Сборная России опубликовала фотографию сейва Сафонова в матче «ПСЖ» с «Баварией»
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Пресс-служба сборной России опубликовала пост с фотографией российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, вышедшего в стартовом составе на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Игра завершилась поражением парижан с минимальным счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Мотя», — подписала пост пресс-служба сборной, добавив эмодзи сердца.

Напомним, в этом матче россиянин пропустил один мяч и отметился шестью сейвами.

Таким образом, на счету Сафонова три пропущенных мяча в шести матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Кроме того, у россиянина три «сухих» матча, один из которых в Лиге чемпионов.

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