Сборная России опубликовала фотографию сейва Сафонова в матче «ПСЖ» с «Баварией»

Пресс-служба сборной России опубликовала пост с фотографией российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, вышедшего в стартовом составе на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Игра завершилась поражением парижан с минимальным счётом 0:1.

«Мотя», — подписала пост пресс-служба сборной, добавив эмодзи сердца.

Напомним, в этом матче россиянин пропустил один мяч и отметился шестью сейвами.

Таким образом, на счету Сафонова три пропущенных мяча в шести матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Кроме того, у россиянина три «сухих» матча, один из которых в Лиге чемпионов.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: