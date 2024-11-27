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Сафонов получил наивысшую оценку среди игроков «ПСЖ» после матча с «Баварией»

Сафонов получил наивысшую оценку среди игроков «ПСЖ» после матча с «Баварией»
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал лучшим игроком в составе французского клуба после матча общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков «ПСЖ» — 7,5. За россиянином расположился португальский защитник Нуно Мендес, который получил оценку 7,3.

Напомним, в матче с «Баварией» Матвей пропустил один мяч и отметился шестью сейвами. Таким образом, на счету Сафонова три пропущенных мяча в шести матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Кроме того, у россиянина три «сухих» матча, один из которых в Лиге чемпионов.

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