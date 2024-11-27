Сафонов получил наивысшую оценку среди игроков «ПСЖ» после матча с «Баварией»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал лучшим игроком в составе французского клуба после матча общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков «ПСЖ» — 7,5. За россиянином расположился португальский защитник Нуно Мендес, который получил оценку 7,3.

Напомним, в матче с «Баварией» Матвей пропустил один мяч и отметился шестью сейвами. Таким образом, на счету Сафонова три пропущенных мяча в шести матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Кроме того, у россиянина три «сухих» матча, один из которых в Лиге чемпионов.

Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: