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Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на вопрос об ошибке Сафонова в игре с «Баварией»

Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на вопрос об ошибке Сафонова в игре с «Баварией»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ошибке российского голкипера Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Ошибка Сафонова? Ответственность общая, она лежит на всей команде, за хорошие и плохие моменты. Не нужно искать виноватых. Не стоит искать ни героев, ни злодеев.

Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

Напомним, единственный мяч «Баварии» во встрече был забит после того, как Йозуа Киммих сначала от левого угла поля закрутил в створ ворот Сафонова, который не попал по мячу, в результате чего он упал во вратарской, откуда Ким Мин Джэ головой добил мяч в ворота.

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