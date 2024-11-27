Тренер «ПСЖ» Энрике отреагировал на вопрос об ошибке Сафонова в игре с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ошибке российского голкипера Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«Ошибка Сафонова? Ответственность общая, она лежит на всей команде, за хорошие и плохие моменты. Не нужно искать виноватых. Не стоит искать ни героев, ни злодеев.

Моя цель заключается в том, чтобы все были готовы к очередному матчу. Мы знали, что «Бавария» будет прессинговать именно так, и я думал, что Сафонов лучше всех подходит для противодействия этому», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

Напомним, единственный мяч «Баварии» во встрече был забит после того, как Йозуа Киммих сначала от левого угла поля закрутил в створ ворот Сафонова, который не попал по мячу, в результате чего он упал во вратарской, откуда Ким Мин Джэ головой добил мяч в ворота.

Материалы по теме Фото Сборная России опубликовала фотографию сейва Сафонова в матче «ПСЖ» с «Баварией»

Самые скандальные футболисты в истории: