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Гвардиола отреагировал на упущенную победу «Манчестер Сити» в матче с «Фейеноордом»

Гвардиола отреагировал на упущенную победу «Манчестер Сити» в матче с «Фейеноордом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный исход матча общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«При счёте 3:0 всё было прекрасно, но затем сказалась наша нестабильность. Мы пропустили один, а затем и второй. Стало трудно. В последнее время мы много проигрываем, у нас проблемы, и сегодня, конечно, нам нужна была победа. Команда показывала хороший уровень, но сразу же, как только что-то пошло не так, у нас возникли трудности. Я не знаю, связано ли это с психологией», – приводит слова Гвардиолы BBC.

В 6-м туре общего этапа соревнования «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

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