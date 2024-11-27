Капитан «ПСЖ» Маркиньос вступился за Сафонова после поражения в матче с «Баварией»

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался об эпизоде с забитым голом мюнхенской «Баварии» в ворота российского голкипера Матвея Сафонова в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Я спросил арбитра, что происходит, потому что игрок блокировал Сафонова. Он не играл в мяч, вратарь ничего не мог сделать. Мы же попытались выбить этот мяч, но нам не удалось. Не люблю говорить о судействе, но он сделал игру более сложной для нас. Он не стал сомневаться, что нашего вратаря могли заблокировать», — приводит слова Марикньоса RMC Sport.

Напомним, в матче с «Баварией» Матвей пропустил один мяч и отметился шестью сейвами. Таким образом, на счету Сафонова три пропущенных мяча в шести матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Кроме того, у россиянина три «сухих» матча, один из которых в Лиге чемпионов.