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Капитан «ПСЖ» Маркиньос вступился за Сафонова после поражения в матче с «Баварией»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос вступился за Сафонова после поражения в матче с «Баварией»
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Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался об эпизоде с забитым голом мюнхенской «Баварии» в ворота российского голкипера Матвея Сафонова в матче общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Я спросил арбитра, что происходит, потому что игрок блокировал Сафонова. Он не играл в мяч, вратарь ничего не мог сделать. Мы же попытались выбить этот мяч, но нам не удалось. Не люблю говорить о судействе, но он сделал игру более сложной для нас. Он не стал сомневаться, что нашего вратаря могли заблокировать», — приводит слова Марикньоса RMC Sport.

Напомним, в матче с «Баварией» Матвей пропустил один мяч и отметился шестью сейвами. Таким образом, на счету Сафонова три пропущенных мяча в шести матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Кроме того, у россиянина три «сухих» матча, один из которых в Лиге чемпионов.

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