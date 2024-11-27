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Луис Энрике назвал виновного за поражение «ПСЖ» в матче с «Баварией»

Луис Энрике назвал виновного за поражение «ПСЖ» в матче с «Баварией»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, кто является ответственным в поражении парижан в игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией». Игра завершилась поражением французской команды со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Всегда есть стремление найти виновного. Если виновный есть, то это я. Я несу ответственность. Вот, вы нашли виновного. С этого момента я принимаю любую критику», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

По итогам пяти матчей «ПСЖ» занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка.

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