Гвардиола расцарапал себе лицо после упущенной победы «Манчестер Сити» над «Фейеноордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола появился перед журналистами в необычном виде после ничейного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3).

Испанский специалист всю игру хватал себя руками за голову, а после того, как его команда упустила лидерство со счётом 3:0, наставник вышел к журналистам с расцарапанной головой.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих поединках подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражение.

В 6-м туре общего этапа соревнования «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: