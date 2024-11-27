Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола расцарапал себе лицо после упущенной победы «Манчестер Сити» над «Фейеноордом»

Гвардиола расцарапал себе лицо после упущенной победы «Манчестер Сити» над «Фейеноордом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола появился перед журналистами в необычном виде после ничейного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

Испанский специалист всю игру хватал себя руками за голову, а после того, как его команда упустила лидерство со счётом 3:0, наставник вышел к журналистам с расцарапанной головой.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих поединках подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражение.

В 6-м туре общего этапа соревнования «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

Материалы по теме
Гвардиола еле сдерживал слёзы. «Сити» непостижимо упустил победу 3:0 в ЛЧ за 15 минут
Гвардиола еле сдерживал слёзы. «Сити» непостижимо упустил победу 3:0 в ЛЧ за 15 минут

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android