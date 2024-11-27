Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в игре Лиги чемпионов с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

«В первом тайме мы не смогли справиться с прессингом соперника. Они слишком легко отбирали мяч. В первой половине игры мы выглядели значительно слабее. Во втором тайме появилась надежда, однако удаление — это серьёзная наша ошибка. Играть вдесятером против «Баварии» очень сложно. Соперник безусловно заслужил свою победу. Я принимаю результат», — приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

Напомним, после пяти матчей общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» расположился на 26-м месте, набрав всего четыре очка.

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