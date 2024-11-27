Вчера в Лиге чемпионов было забито 40 голов. Больше в истории отличались лишь в 1997 году

Вчера, 26 ноября, прошли девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в которых команды забили 40 голов.

Как сообщает Opta Sport, больше мячей за один день в истории турнира было забито лишь 1 октября 1997 года. Тогда за один день в воротах побывало 44 мяча.

Отметим, что в восьми матчах первого игрового дня 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/2015 также было забито 40 голов.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Интер», который набрал 13 очков. На втором месте располагаются «Барселона» и «Ливерпуль», у которых по 12 очков. Однако у мерсисайдцев ещё не проведена игра 5-го тура.

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