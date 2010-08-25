Габулов: мы уже почувствовали Кураньи своим

Голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов считает, что новичок бело-голубых, немецкий форвард Кевин Кураньи уже окончательно адаптировался в новой команде.

«У него действительно не возникло никаких проблем на первых порах пребывания в новой команде, адаптация прошла в максимально короткие сроки. Игра Кевина радует нас и свидетельствует о том, что Кураньи окончательно влился в ­команду. Мы уже почувствовали его своим.

Кстати, не могу сказать, что на занятиях мы только и делаем, что вынимаем мячи из сетки после его ударов. Конечно, стоит отдельно отметить его результативность в матчах: в первых трёх играх он забил три мяча, а это прекрасный показатель для любого нападающего», — рассказал Габулов в интеврью «Спорт день за днём».