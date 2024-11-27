Тренер «Баварии» Компани отреагировал на победу в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 с французским «ПСЖ» (1:0).

«Самое важное — это то, что сделала моя команда. В первом тайме, когда мы играли в равных составах, мы были сильны в прессинге, смогли отбрать много мячей. Мы хорошо начали матч.

Финал ЛЧ в Мюнхене? Для болельщиков нужно праздновать. Это долгий путь, и в этом году он ещё длиннее. У нас есть матчи впереди, и мы сосредоточимся на них», — приводит слова Компани RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

На данный момент «Бавария» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов после пяти матчей. На счету команды Компани девять очков. «ПСЖ», в свою очередь, располагается на 26-м месте с четырьмя очками.

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