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Тренер «Баварии» Компани отреагировал на победу в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Тренер «Баварии» Компани отреагировал на победу в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о победе в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 с французским «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Джэ – 38'    
Удаления: нет / Дембеле – 57'

«Самое важное — это то, что сделала моя команда. В первом тайме, когда мы играли в равных составах, мы были сильны в прессинге, смогли отбрать много мячей. Мы хорошо начали матч.

Финал ЛЧ в Мюнхене? Для болельщиков нужно праздновать. Это долгий путь, и в этом году он ещё длиннее. У нас есть матчи впереди, и мы сосредоточимся на них», — приводит слова Компани RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

На данный момент «Бавария» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов после пяти матчей. На счету команды Компани девять очков. «ПСЖ», в свою очередь, располагается на 26-м месте с четырьмя очками.

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