Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» в адрес игроков команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на свист болельщиков «горожан» в адрес игроков команды после ничейного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3).

«Конечно, они разочарованы, мы понимаем. Люди приходят на стадион не для того, чтобы вспоминать былые успехи. Они хотят увидеть, как мы побеждаем, показываем хорошую игру. Они всегда поддерживают нас, и сейчас они совершенно правы, выражая то, что чувствуют», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих поединках подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражение.

В 6-м туре общего этапа соревнования «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

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