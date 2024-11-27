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Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» в адрес игроков команды

Гвардиола высказался о свисте болельщиков «Манчестер Сити» в адрес игроков команды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на свист болельщиков «горожан» в адрес игроков команды после ничейного матча общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«Конечно, они разочарованы, мы понимаем. Люди приходят на стадион не для того, чтобы вспоминать былые успехи. Они хотят увидеть, как мы побеждаем, показываем хорошую игру. Они всегда поддерживают нас, и сейчас они совершенно правы, выражая то, что чувствуют», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» продлил безвыигрышную серию до шести матчей. В пяти предыдущих поединках подопечные Хосепа Гвардиолы терпели поражение.

В 6-м туре общего этапа соревнования «Манчестер Сити» встретится с «Ювентусом» (11 декабря), а «Фейеноорд» — с пражской «Спартой» (11 декабря).

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