Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере не выиграл матч, ведя с разницей в три гола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые за 942 матча тренерской карьеры не сумел выиграть матч, когда его команда вела в счёте в три мяча. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

Напомним, в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с нидерландским «Фейеноордом» со счётом 3:3.

Кроме того, «горожане» стали первой командой в истории Лиги чемпионов, которая выигрывала в матче с разницей в три гола вплоть до 75-й минуты, но не смогла завершить встречу с победным результатом.

Помимо «Манчестер Сити» испанский специалист руководил «Барселоной» и «Баварией».

На данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов общего этапа.

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