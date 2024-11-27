Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Химки. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски высказался о 100 голах в ЛЧ. Ранее такое удавалось лишь Месси и Роналду

Левандовски высказался о 100 голах в ЛЧ. Ранее такое удавалось лишь Месси и Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, оформивший дубль в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0), высказался о достижении отметки в 100 голов (101 мяч) в рамках главного европейского турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 0
Брест
Брест, Франция
1:0 Левандовски – 10'     2:0 Ольмо – 66'     3:0 Левандовски – 90+2'    

«Безумно счастлив. 100 — это красивое число, но я забил уже 101 гол. Много лет назад я даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в Лиге чемпионов. Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!» — приводит слова Левандовского испанское издание Marca.

Напомним, ранее подобное достижение покорилось лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

Из действующих футболистов, выступающих за европейские клубы, ближайшие показатели к сумме в 100 голов в Лиге чемпионов имеют Томас Мюллер (54) и Килиан Мбаппе (49). Они выступают за «Баварию» и «Реал» соответственно.

Материалы по теме
Левандовски — третий игрок после Роналду и Месси, забивший 100 голов в Лиге чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android