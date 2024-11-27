Левандовски высказался о 100 голах в ЛЧ. Ранее такое удавалось лишь Месси и Роналду

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, оформивший дубль в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0), высказался о достижении отметки в 100 голов (101 мяч) в рамках главного европейского турнира.

«Безумно счастлив. 100 — это красивое число, но я забил уже 101 гол. Много лет назад я даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в Лиге чемпионов. Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!» — приводит слова Левандовского испанское издание Marca.

Напомним, ранее подобное достижение покорилось лишь Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

Из действующих футболистов, выступающих за европейские клубы, ближайшие показатели к сумме в 100 голов в Лиге чемпионов имеют Томас Мюллер (54) и Килиан Мбаппе (49). Они выступают за «Баварию» и «Реал» соответственно.

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